Hatay'da refüje çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
H.M.O. idaresindeki 31 DR 495 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolunun Gülderen mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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