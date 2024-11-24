Hatay'da şiddetli rüzgar bir sitedeki binaların çatılarını uçurdu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir sitedeki binaların çatıları uçtu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir sitedeki binaların çatıları uçtu.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir sitedeki binaların çatıları, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatıların altında kalan 4 otomobil zarar gördü.
Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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