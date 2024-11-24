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        Hatay'da şiddetli rüzgar bir sitedeki binaların çatılarını uçurdu

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir sitedeki binaların çatıları uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:45
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        Hatay'da şiddetli rüzgar bir sitedeki binaların çatılarını uçurdu
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir sitedeki binaların çatıları uçtu.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir sitedeki binaların çatıları, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatıların altında kalan 4 otomobil zarar gördü.

        Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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