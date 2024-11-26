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        Eski milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi Hatay'da defnedildi

        Ankara'da 67 yaşında yaşamını yitiren 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi, Antakya ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:25
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        Eski milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi Hatay'da defnedildi
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        Ankara'da 67 yaşında yaşamını yitiren 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi, Antakya ilçesinde toprağa verildi.

        Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen törenin ardından memleketine uğurlanan Durgun'un naaşı, Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

        Burada öğlen vaktinde kılınan cenaze namazına Durgun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra partililer ile vatandaşlar katıldı.

        Durgun'un naaşı, tören sonrasında Serinyol Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        - Gökhan Durgun'un öz geçmişi

        Hatay'da 1957 yılında doğan Durgun, Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Antalya Pil Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunan Durgun, 22. ve 23. dönemde CHP'den Hatay Milletvekilli seçildi.

        Durgun, evli ve iki çocuk babasıydı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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