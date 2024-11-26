Eski milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi Hatay'da defnedildi

Durgun, evli ve iki çocuk babasıydı.

Hatay'da 1957 yılında doğan Durgun, Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Antalya Pil Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunan Durgun, 22. ve 23. dönemde CHP'den Hatay Milletvekilli seçildi.

Burada öğlen vaktinde kılınan cenaze namazına Durgun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra partililer ile vatandaşlar katıldı.

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