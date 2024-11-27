Hatay'da "üşümesin" diye alındığı fırında cep telefonu çalan kadın yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "üşümesin" diye alındığı fırında, kılıfında 300 avro bulunduğu belirtilen cep telefonunu çalan kadın yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir fırından simit alan ve üşüdüğü için içeri alınan kadının, kılıfında 300 avro bulunduğu belirtilen cep telefonunu çalmasıyla ilgili araştırmalarını sürdürdü.