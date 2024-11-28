Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Büyükşehir Belediyesinin emniyete hibe ettiği araçlar hizmete başladı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 100 araç, törenle hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Büyükşehir Belediyesinin emniyete hibe ettiği araçlar hizmete başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 100 araç, törenle hizmete başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen araçların teslim töreni gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kavaslı Ek Hizmet Binası bahçesindeki törende 49 otomobil, 48 motosiklet, 2 minibüs ve 1 otobüsün anahtarları ilgililere teslim edildi.

        Törene Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılması davasının ilk duruşması gö...
        Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılması davasının ilk duruşması gö...
        Hatay'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü
        Hatay'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına tam kadro başladı
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına tam kadro başladı
        İskenderun'da asayiş uygulaması yapıldı
        İskenderun'da asayiş uygulaması yapıldı
        DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Hatay'da yapıldı
        DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Hatay'da yapıldı
        Hatay'da apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü