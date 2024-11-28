Hatay Büyükşehir Belediyesinin emniyete hibe ettiği araçlar hizmete başladı

Törene Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen araçların teslim töreni gerçekleştirildi.

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