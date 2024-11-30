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        Hatay'da 2 firari şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:14
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        Hatay'da 2 firari şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheliler R.D. ve B.E'nin adreslerini tespit etti.

        Adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. ve B.E. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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