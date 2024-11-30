Hatay'da ana sınıfı öğrencilerine 92 çift ayakkabı hediye edildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ana sınıfı öğrencilerine 92 çift ayakkabı hediye edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Filiz Özçörekçi, Akçalı Mahallesi'ndeki Akçalı Naci Uyar İlkokulunda ana sınıfını ziyaret etti, öğrencilere dağıtılması için öğretmenlere 92 çift ayakkabı teslim etti.

Özçörekçi, AA muhabirine, ana sınıfı öğrencilerine ayakkabı getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin mutlu olduğunu ifade eden Özçörekçi, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bütün okullarımızın, şehrimizin, insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu ve bizler için her şeye değer, onların mutlu olması." ifadesini kullandı.