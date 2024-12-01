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        Samandağ'da çıkan bahçe yangını söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:33 Güncelleme: 01.12.2024 - 09:36
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        Samandağ'da çıkan bahçe yangını söndürüldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mağaracık Mahallesi'nde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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