Hatay'daki merkez hastalara fizik tedavi ve psikolojik destek imkanı sağlıyor

MEHMET BAYRAK - Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Sağlıklı Yaşam Merkezi, depremzedelere fizik tedavinin yanı sıra psikolojik destek hizmeti de sunuyor.

Merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce açılan Sağlıklı Yaşam Merkezi fizik tedavi, psikolojik destek ve beslenme danışmanlığı hizmeti veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle veya kaza sonucu hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluğu yaşayanlar, merkez sayesinde tedavi imkanı buluyor.

Hafta içi her gün hasta kabulünün yapıldığı merkezde, uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanan tedavi programıyla hastalar eski sağlıklarına kavuşmaya çalışıyor. Merkeze gelemeyecek durumda olanlara da evlerinde tedavi imkanı sağlanıyor. Fizik tedavinin yanı sıra merkezde vatandaşlara psikolojik destek ve beslenme danışmanlığı konularında da hizmet sunuluyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Asya Erkekoğlu, AA muhabirine, 2 ay önce açılan merkez sayesinde depremzedeleri toplumsal yaşama yeniden kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Merkezde randevulu sistemle hafta içi her gün hasta kabulünün yapıldığı anlatan Erkekoğlu, şöyle konuştu: "Sağlıklı yaşam merkezimizin faaliyete girdiği günden bu yana 273 vatandaşımıza hizmet verildi. Merkez sayesinde vatandaşlarımızı bire bir burada tedavi edebilme sürecine girdik. Hastanelerimizin yetersiz kaldığı durumlarda, vatandaşlarımızın bize başvurmaları ya da ekiplerimizin saha çalışmalarında tespit etmeleri durumunda afetzedelerimizi davet ediyor, burada fizik tedavi hizmeti veriyoruz."

Merkezde görevli fizyoterapist Tuğçe Atmaca da günde ortalama 10 kişiye fizik tedavi imkanı sunduklarını belirtti. Omzunda kas yırtılması sonucu fizik tedavi hizmeti alan 46 yaşındaki Özgür Tuncer, merkez sayesinde sağlığına kavuşmaya çalıştığını söyledi. Tedavilerin olumlu sonuç verdiğini anlatan Tuncer, "Fizik tedaviye başladıktan sonra çok rahatladım. Bir aya yakın süredir tedavi görüyorum, çok faydasını gördüm. Burada tedavi sonucumun başarılı olduğuna inanıyorum, ağrım çok azaldı." diye konuştu.