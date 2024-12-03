Hatay'da ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi hasar gören bir ailenin eşyalarını koyduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
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