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        Hatay'da ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:58
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        Hatay'da ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi hasar gören bir ailenin eşyalarını koyduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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