Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

        Merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle yaptırılan siteyi ziyaret eden Emine Erdoğan'ı, 11 yaşındaki bir kız çocuğu ellerinde çiçekle "Evimize hoş geldiniz." diyerek karşıladı.

        Emine Erdoğan, daha sonra burada kız çocuklarıyla tek tek selamlaşarak çocuk sitesinin içerisindeki ilk Türk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen'in adının verildiği çocuk evini ziyaret etti.

        Buradaki koruma ve bakım altındaki 8 kız çocuğuyla sohbet eden Emine Erdoğan, onlarla yakından ilgilendi. Erdoğan, çocukların "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabındaki tariflere uygun hazırladığı zencefil şerbeti ve su muhallebisi ikramlarını tattı.

        Gastronomi bölümü okuyan ve ileride şef olmak isteyen 16 yaşındaki çocuk tarafından Emine Erdoğan'a, "gastronomi şehri" Hatay'ın yöresel tariflerinin yer aldığı kitap hediye edildi.

        Emine Erdoğan'a ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da eşlik etti.

        - "Ne mutlu ki Gönül Elçileri Projesiyle sevgiyle büyütülen her çaba, dalga dalga yayılan bir iyilik hikayesine dönüşüyor"

        Emine Erdoğan, program sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Geçen yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde Hatay'da temelleri atılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nde kızlarımızla buluştum. Bu özel yer, kızlarımızın potansiyellerini keşfetmeleri ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanların seferber edildiği bir yaşam alanı. Gönülden inanıyorum ki çocuklarımız burada, hayallerini yeşertecek, hayatlarını yeniden inşa edecek. Ne mutlu ki Gönül Elçileri Projesiyle sevgiyle büyütülen her çaba, dalga dalga yayılan bir iyilik hikayesine dönüşüyor. Dileğim, bu sıcak yuvanın her köşesinde filizlenen umutların, geleceğin en güzel başarı hikayelerine ilham olmasıdır. Hayalinin gerçekleştiğini göremeden vefat eden Serdar Demir Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum."

        - Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin yapım süreci

        Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği tarafından 2021'de, 50 kapasiteli Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) ve 30 kapasiteli Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM) Hizmet Binası yapımına ilişkin protokol imzalandı.

        Mevcut kuruluşun yapılması fikri ilk olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinde (TUSAŞ) üst düzey yönetici olarak çalışan Serdar Demir'in Hatay'da korunma ihtiyacı olan çocukların kalabileceği bir "yetimhane" yapmak istemesiyle başladı ancak Demir, bu hayalini gerçekleştiremeden trafik kazasında hayatını kaybetti.

        Ardından onun bu hayallerini gerçekleştirmek üzere arkadaşları işe koyularak çocuk kuruluşu için çalışmalara başladı. Mutlu Hayatlar Derneği ile yapılan protokole geçen yıl ek yapılarak TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği de dahil edildi. Protokolde yer alan taraflara ek olarak kuruluşun inşası ve tefrişatına ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, STM ve TEI katkı sağladı.

        Yapılan protokol gereğince, geçen yıl 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde temeli atılan site, bir yıl dolmadan yapılarak 17 Eylül'de hizmete alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Süper nine
        Süper nine
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!

        Benzer Haberler

        Emine Erdoğan, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını yapt...
        Emine Erdoğan, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını yapt...
        Suriyeliler, Halep'e dönüyor
        Suriyeliler, Halep'e dönüyor
        Emine Erdoğan, Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını y...
        Emine Erdoğan, Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını y...
        Engelli kızı için otomobil almak isterken dolandırıldığı iddiasıyla suç duy...
        Engelli kızı için otomobil almak isterken dolandırıldığı iddiasıyla suç duy...
        Hatay'da ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'daki merkez hastalara fizik tedavi ve psikolojik destek imkanı sağlıy...
        Hatay'daki merkez hastalara fizik tedavi ve psikolojik destek imkanı sağlıy...