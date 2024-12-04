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        Acil tıp teknisyeni, gönüllü geldiği Hatay'da depremzedelerin yüreğine dokunuyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'a, geçen yıl 6 Şubat depremlerinde gönüllü gelen, burada kurduğu dernekle çok sayıda çocuğun yüzünü gülümseten, ihtiyaç sahiplerine de yuva sağlayan acil tıp teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, mesleğine olan tutkusunun yanı sıra yardımseverliğiyle de takdir topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:21
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        Acil tıp teknisyeni, gönüllü geldiği Hatay'da depremzedelerin yüreğine dokunuyor
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'a, geçen yıl 6 Şubat depremlerinde gönüllü gelen, burada kurduğu dernekle çok sayıda çocuğun yüzünü gülümseten, ihtiyaç sahiplerine de yuva sağlayan acil tıp teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, mesleğine olan tutkusunun yanı sıra yardımseverliğiyle de takdir topluyor.

        Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 20 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Ertuğrul, 6 Şubat 2023'teki depremlerin sabahı Hatay'a gönüllü geldi.

        Depremde binlerce cana sağlık hizmeti veren ve Antakya'da enkazdan 63 saat sonra kurtarıldıktan sonra ambulansta kitaplarını soran 19 yaşındaki Gürkan Öztürk'e "Sen hangi kitapları istiyorsun? Söyle, ben o kitapların hepsini buraya yığarım." sözleriyle tanınan Ertuğrul, 13 ay önce Ülkem Okuyor Derneği'ni kurdu.

        Yaklaşık 26 kişilik gönüllü ekibiyle Hatay'daki depremzedelerin yardımına koşan Ertuğrul, dernek aracılığıyla çadır okullar yaptı, konteyner kentlerde 21 kütüphane açtı.

        Ertuğrul, dernek aracılığıyla da ihtiyaç sahibi 4 aileye ev yapıp 250 afetzede çocuğa burs bağlanmasını sağladı.

        Deprem nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklara da tatil organizasyonları düzenleyen Ertuğrul, tüm gelirini sosyal medya hesabından sağladığı dernek sayesinde binlerce depremzedenin yüzünü güldürdü.

        Mesaisini Antalya'da geçirip vakadan vakaya koşan acil tıp teknisyeni Ertuğrul, izin günlerinde de Hatay'a gelip depremin ilk gününden bu yana afetzedelerin gönüllerine dokunmaya devam ediyor.

        Havva Aydanur Ertuğrul, AA muhabirine, mesleği gereği her zaman deprem, yangın, sel gibi felaketle mücadelenin içinde olduğunu ve bu sayede insanlara dokunduğunu söyledi.

        Mesleğini çok sevdiğini anlatan Ertuğrul, şöyle konuştu:

        "112'de insan tanımayı, insan yarası sarmayı öğrendim, çalıştığım süre boyunca hep insana dokunan bir işin içerisindeydim. Bazen sağlıkçılar hakkında kötü haberler duyuyoruz ama sağlıkçıların yüzde 90'ı gerçekten ayağındaki çorabı, üstündeki tişörtü çıkarıp başkalarına yardım eden insanlar. Gece-gündüz bir başkasının hayatı için uğraşıyoruz, nöbet tutuyoruz, uyku düzenimiz yok ama bir insanın hayatına dokunuyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu meslekte olmaktan, ambulansta hayat kurtarıyor olmaktan ayrıca çok mutluyum."

        Ertuğrul, afetin hemen ardından geldiğini Hatay'da depremzedelerle güçlü bir bağ kurarak insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu, bunun sebebinin de yine mesleği olduğunu belirtti.

        Deprem bölgesinde yüreklere dokunmaya devam edeceğinin altını çizen Ertuğrul, "Bir sağlıkçı olarak sosyal medyadaki takipçilerle bu yardım çalışmalarını yapıyor olmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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