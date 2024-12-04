Samandağ'da kadın üretici pazarı açıldı

Pazarın açılışına Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar da katıldı.

Samandağ Belediyesince düzenlenen pazarda, kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler ile el emeği ürünler yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.