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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hatay'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapacak çalışmayı sahada, parlamentoda, Mecliste yürütüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:52
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hatay'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapacak çalışmayı sahada, parlamentoda, Mecliste yürütüyoruz." dedi.

        Bakan, bir otelde düzenlenen CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda, Hatay'ın kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Partisinin iktidara yürüdüğünü ifade eden Bakan, şöyle konuştu:

        "Yerel seçimlerden sadece birinci parti çıkmadık, tüm kamuoyu araştırmalarından 8 aydır, 6 ayrı kamuoyu şirketinin yaptığı araştırmalarda da bunların ortalaması alındığında da Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmaya devam ediyor. Bundan sonraki arzumuz sadece birinci parti olmak değil, aradaki farkı açabiliyor olmak. Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapacak çalışmayı sahada, parlamentoda, Mecliste yürütüyoruz."

        Bakan, 81 ilde danışma kurulu toplantıları yapıp parti politikalarının oluşması noktasında partililerin görüşlerini aldıklarını dile getirdi.

        Danışma kurulunun amaçlarını da sıralayan Bakan, partililerin düşüncelerini önemsediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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