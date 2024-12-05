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        Hatay'da gönüllü gençler mezarlık temizledi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla mezarlıkta temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:36 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:43
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        Hatay'da gönüllü gençler mezarlık temizledi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla mezarlıkta temizlik yaptı.

        Gençler, Milli Mücadele Dönemi'nde ilk kurşunu atan Kara Mehmet Çavuş'un Özerklik Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

        Mezarlıkta temizlik yapan gençler, çevreyi düzenledi.

        Etkinlikte dualar edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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