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        Hatay'da hayırseverin desteğiyle yapılan cami ibadete açıldı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde hayırseverin desteğiyle yaptırılan Muhammet Doğru Muhammed Cemal Arnab Camisi törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:16
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        Hatay'da hayırseverin desteğiyle yapılan cami ibadete açıldı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde hayırseverin desteğiyle yaptırılan Muhammet Doğru Muhammed Cemal Arnab Camisi törenle ibadete açıldı.

        Hayırsever iş insanı Fatih Doğru'nun desteğiyle yapılan caminin açılışı, Vali Mustafa Masatlı ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kurdele kesiminin ardından camide cuma namazı kılındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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