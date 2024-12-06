Hatay'da hayırseverin desteğiyle yapılan cami ibadete açıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde hayırseverin desteğiyle yaptırılan Muhammet Doğru Muhammed Cemal Arnab Camisi törenle ibadete açıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde hayırseverin desteğiyle yaptırılan Muhammet Doğru Muhammed Cemal Arnab Camisi törenle ibadete açıldı.
Hayırsever iş insanı Fatih Doğru'nun desteğiyle yapılan caminin açılışı, Vali Mustafa Masatlı ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kurdele kesiminin ardından camide cuma namazı kılındı.
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