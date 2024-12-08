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        Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör akaryakıt pompasına çarptı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün akaryakıt istasyonunun pompasına çarpması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:40
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        Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör akaryakıt pompasına çarptı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün akaryakıt istasyonunun pompasına çarpması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Cüdeyde Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun çalışanı, yakıt dolumu yapılan traktörü park etmek istedi.

        Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan araç, akaryakıt pompasına çarptı.

        Kaza anı işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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