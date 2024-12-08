Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör akaryakıt pompasına çarptı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün akaryakıt istasyonunun pompasına çarpması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün akaryakıt istasyonunun pompasına çarpması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Cüdeyde Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun çalışanı, yakıt dolumu yapılan traktörü park etmek istedi.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan araç, akaryakıt pompasına çarptı.
Kaza anı işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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