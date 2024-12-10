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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hatay'da konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hatay'da, hayatın yeniden canlanabilmesi, sosyal hayatın, sosyal dokunun yeniden canlanabilmesini temin edebilmek adına yapılması icap eden çok sayıda iş var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:20
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hatay'da konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hatay'da, hayatın yeniden canlanabilmesi, sosyal hayatın, sosyal dokunun yeniden canlanabilmesini temin edebilmek adına yapılması icap eden çok sayıda iş var." dedi.

        Dervişoğlu, kentteki programları kapsamında Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (HESOB) ziyaret etti.

        Burada meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelen Dervişoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen esnafın taleplerini dinledi.

        Hatay'ın her yönüyle sembol bir şehir olduğunu belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

        "Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey kardeşliğimizdir. Farklı kökenlerden olabiliriz kucaklaşmalıyız, farklı dinlerden olabiliriz birbirimize saygı göstermeliyiz, farklı mezheplerden olabiliriz birbirimizi sevmeliyiz. Bana göre bu durum farklı gelir gruplarından olmak ya da farklı şehirlere mensup olmaktan farklı şeyler değil. Bunlar Türkiye'nin aslında bu kadar farklılığı bir arada yaşatabildiğine bakarsanız sembol şehir Hatay'da geleceğe dair ne büyük umutlar ve hayaller kurulabileceğinin de delilidir. İnsanları birbirlerinden ayırmaya kalkışanlar Suriye'nin durumuna, orada yaşananlara baksın ve burada bulunmanın ne kadar anlamlı olduğunu ona bakarak değerlendirsin."

        Dervişoğlu, HESOB ziyaretinin ardından merkez Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Kentte depremin izlerinin sürdüğünü belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti:

        "Hatay'ın üzerinden büyük bir felaket geçti şimdi de ihmal felaketiyle karşı karşıya bırakılmış görülüyor. Elbette ki büyük felaketlerden sonra yaraların sarılması kolay olmuyor ve bu yaraların sarılması noktasında da gayret gerekiyor. Öncelikle sorunların doğru bir biçimde tespit edilip, çözüm önerilerinin de halkla birlikte ortaya konulması gerekiyor. Buranın sosyal problemlerinin de çözülmesi lazım. Esnafın da çok büyük dertleri var, o dertleri dinledik. Hataylılar, memleketlerine bir pozitif ayrımcılık uygulanmasını istiyorlar. Hatay'da, hayatın yeniden canlanabilmesi, sosyal hayatın, sosyal dokunun yeniden canlanabilmesini temin edebilmek adına yapılması icap eden çok sayıda iş var."

        Dervişoğlu, Hatay'daki durumu yerinde gördüğünü ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getireceğini dile getirdi.

        Deprem bölgesinde mücbir sebep haline de kalıcı çözüm getirilmesi gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, "Mücbir sebepten kaynaklı ertelemeleri de asgari 3 yıl olarak belirlesinler, esnafımızın da talebi bu. Ayrıca istihdamın artırılması için bölgeye yeni yatırımların gerçekleşmesi lazım ve bunun için de teşviklere ihtiyaç var." diye konuştu.

        Daha sonra bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Dervişoğlu'na programlarında İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve partililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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