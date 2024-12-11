Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

        Suriyeliler, kapı önlerinde jandarma ekiplerinin düzen sağlamak üzere kurduğu bariyer koridorunda işlemleri için sıra bekliyor. Sırası gelen Suriyeliler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla sınırdan geçiş yapıyor.

        Ellerinde veya el arabalarında taşıdıkları kıyafet, yatak, döşek ve mutfak gereçleri gibi eşyalarını da yanlarında götüren Suriyelilere, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de yardımcı oluyor.

        Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da Suriyelilerin çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

        Türk Kızılay ve bazı yardım kuruluşları, Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan jandarma ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba ve çeşitli ikramlarda bulunuyor.

        - "Allah'ın izniyle yeni bir hayat kuracağız"

        Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geçiş için bekleyen Vahit El Bitar, gazetecilere, 10 yıldır Türkiye'de olduklarını, artık memlekete dönme vakitlerinin geldiğini söyledi.

        Türkiye'ye sığındıkları günden itibaren Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadıklarını belirten Bitar, şöyle devam etti:

        "Annemiz, babamız Suriye'de, artık evimize dönmemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle yeni bir hayat kuracağız, o yüzden çok heyecanlıyız. Hayata sıfırdan başlayacağız. Türkiye'den, insanlarından, hükümetinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'den çok memnunuz. Savaş bitti çok mutluyuz."

        - "Akrabalarımız bizi bekliyor"

        İman El Cemal ise ailesinden 4 kişiyle 13 yıl sonra İdlib'e döneceğini dile getirdi.

        Vatan topraklarına kavuşacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden El Cemal, "Heyecandan ağlayacağım, akrabalarımız bizi bekliyor. Türkiye bizim sığınmamızı sağladı, çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Türkiye'de lise eğitimi gördüğünü, eğitimini bıraktığı için üzgün olduğunu anlatan El Cemal, "Okulumu bırakıp gidiyorum, elimde olan bir durum değil, inşallah eğitimime devam ederim." ifadelerini kullandı.

        10 yaşındaki Himar El Cemal de hayatında hiç görmediği ülkesine ilk kez gideceğini ve bunun için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Orada babaannem var, onu ilk kez göreceğim." dedi.

        Muhammed El Mansur, 7 yıl sonra memleketi Hama'ya dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        - "Yıllar sonra memlekete gitmek çok güzel bir duygu"

        Yayladağı Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkesine gitmek için sıra bekleyenlerden 18 yaşındaki Muhammet Hasan, memleketi Lazkiye'ye döneceğini ifade etti.

        Yaklaşık 13 yıl sonra doğduğu topraklara dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Hasan, "Yaşamak için savaştan kaçtık ve burada çok güzel günler yaşadık. Çok sayıda Türk arkadaşlarım oldu, onlarla birlikte bir aile olduk. Şu an vatanımıza geri dönüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Yıllar sonra memlekete gitmek çok güzel bir duygu, bütün dünya sanki benim oldu, aileme kavuşacağım. Recep Tayyip Erdoğan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Wissam Hüssein (55) de savaşın bitmesiyle ülkesine dönmeye karar verdiğini belirterek, Türkiye'ye bu süreçteki destekleri için teşekkür etti.

        Ülkesine dönen Suriyelilerden 65 yaşındaki Muhammet Hadduni de 13 yıl sonra vatan topraklarına gidebileceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Depremde ailesini kaybeden Minanur'a teyzesi sahip çıktı
        Depremde ailesini kaybeden Minanur'a teyzesi sahip çıktı
        İskenderun Belediye Başkanı Dönmez, kale kalıntılarındaki çalışmaları incel...
        İskenderun Belediye Başkanı Dönmez, kale kalıntılarındaki çalışmaları incel...
        Suriye'deki evlerine ilk defa gidecek olan Himar: Ülkemi çok merak ediyorum
        Suriye'deki evlerine ilk defa gidecek olan Himar: Ülkemi çok merak ediyorum
        Suriyeli küçük Ömer "ağır yükü" ile hiç görmediği ülkesine döndü
        Suriyeli küçük Ömer "ağır yükü" ile hiç görmediği ülkesine döndü
        Hatay'da durdurulan 2 araçta 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Hatay'da durdurulan 2 araçta 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ince...
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ince...