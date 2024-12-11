Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da fore kazık temeline düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde fore kazık temelinde mahsur kalan sahipsiz köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 20:08 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da fore kazık temeline düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde fore kazık temelinde mahsur kalan sahipsiz köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Esenlik Mahallesi'nde yaklaşık 17 metre derinliğindeki temele köpek yavrusu düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bir itfaiye personeli vinç aracılığıyla kuyuya inip köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

        Ekipler, köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ

        Benzer Haberler

        Hatay Valisi Masatlı'dan Suriyelilerin ülkesine döndüğü sınır kapılarında i...
        Hatay Valisi Masatlı'dan Suriyelilerin ülkesine döndüğü sınır kapılarında i...
        Ayağı mazgala sıkışan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı
        Ayağı mazgala sıkışan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı
        Yayladağı Hudut Kapısı'nda Suriyelilerin geçişleri sürüyor
        Yayladağı Hudut Kapısı'nda Suriyelilerin geçişleri sürüyor
        Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor
        Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor
        Depremde ailesini kaybeden Minanur'a teyzesi sahip çıktı
        Depremde ailesini kaybeden Minanur'a teyzesi sahip çıktı
        İskenderun Belediye Başkanı Dönmez, kale kalıntılarındaki çalışmaları incel...
        İskenderun Belediye Başkanı Dönmez, kale kalıntılarındaki çalışmaları incel...