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        Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 19:38 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:45
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        Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı.

        İlçede yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) hastaneye kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren 4 kişinin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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