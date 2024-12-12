GÜNCELLEME 2 - Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba ile aynı apartmandaki 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

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