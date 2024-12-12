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        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba ile aynı apartmandaki 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:21
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        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba ile aynı apartmandaki 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

        İlçede yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

        İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Acil Durum Hastanesine giderek tedavi görenler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        - Valilikten açıklama

        Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ailenin zehirlendiği bildirildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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