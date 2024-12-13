Hatay'da sis etkili oldu
Hatay'ın merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde sis etkili oldu.
Hatay'ın merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde sis etkili oldu.
İki ilçede sabah görülen sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Antakya'da ve Antakya-Reyhanlı yolunda görüş mesafesi düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
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