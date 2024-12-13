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        Hatay'da 4 kişinin zehirlenerek öldüğü sitede bilirkişi heyeti inceleme yaptı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ve apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olayın yaşandığı sitede bulunan binalarda bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:46 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:59
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        Hatay'da 4 kişinin zehirlenerek öldüğü sitede bilirkişi heyeti inceleme yaptı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ve apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olayın yaşandığı sitede bulunan binalarda bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

        İlçede bulunan bir sitedeki apartmanda dün meydana gelen zehirlenmeyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen ve aralarında mühendislerin de yer aldığı bilirkişi heyeti, olayın meydana geldiği apartman ile sitedeki diğer binalarda incelemede bulundu.

        Bilirkişi heyetince, oturdukları apartmanın ikinci katında anne ile 3 çocuğunun zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi, baba ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişinin de hastanelere kaldırılmasına ilişkin olayın sebebi araştırılıyor.

        Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği bilirkişi heyeti, 460 daire bulunan sitenin altyapısını ve binadakilerin zehirlenme sebebini inceliyor.

        - Olayın geçmişi

        Kökçü ailesinden dün haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine jandarma eşliğinde daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader Kökçü (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe'nin (14) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Baygın bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan 21 kişiden 17'si taburcu edilmişti.

        Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ailenin zehirlendiği, kesin zehirlenme sebebinin ise otopsi sonucunda belirleneceği kaydedilmişti.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında, apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçı gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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