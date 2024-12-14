Hatay'dan Suriye'ye 30 yardım tırı gönderildi

Hatay'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşunca hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 30 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Katar Yardım Kuruluşu Uluslararası Operasyonlar Sektörü CEO Yardımcısı Nawaf Al-Hammadi, İHH Reyhanlı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, yeniden toparlanma sürecindeki Suriyelilere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Suriye'nin özgürleşmesiyle beraber oradaki kardeşlerimizi yine unutmadık ve yardım etmeye devam ediyoruz. Bu güzel günlerinde de onların yanında olacağız. Bu süreçte zorluklar yaşanabilir ama Suriyeli kardeşlerimizi nasıl Türkiye'de misafir ettiysek, ağırladıysak güzel şekilde de kendi ülkelerine gitmelerini sağlayacağız. Artık biz onları ziyaret etmiş olacağız. Yaklaşık 4,5 milyon Katar riyali değerindeki yardımların ilk kısmını yolluyoruz. Yardımlarla Suriyeli kardeşlerimizin geçiş sürecindeki zorluklarını hafifletmeye çalışacağız."