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        Reyhanlı'daki saldırıda ölenlerin aileleri Sertel'in yakalanmasıyla buruk sevinç yaşadı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel'in yakalanması, yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 21:40 Güncelleme: 14.12.2024 - 22:02
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        Reyhanlı'daki saldırıda ölenlerin aileleri Sertel'in yakalanmasıyla buruk sevinç yaşadı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel'in yakalanması, yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpti.

        Saldırıda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, dernek binasında gazetecilere, Sertel'in yakalandığı haberini alınca buruk sevinç yaşadıklarını söyledi.

        Tuna, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu belirterek, "Firari 7 kişi daha var. Onların da bir an önce yakalanıp Türkiye'ye getirilmelerini istiyoruz. Devletimize, MİT'imize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Saldırıda 53 şehit verdik, katliam yaptılar. Hepsi eninde sonunda devletimize hesap verecekler." dedi.

        Saldırıda kızı ve kız kardeşini kaybeden Hatice Kübra Erboz da her zaman devlete ve güvenlik güçlerine güvendiklerini anlattı.

        Erboz, diğer firarilerin de bir an önce yakalanmalarını dilediklerini ifade ederek, "Böylece yüreğimize bir nebze daha su serpilmiş olur." diye konuştu.

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. Saldırıda kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada yakalanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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