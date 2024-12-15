Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Suriyeliler, sınır kapısındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçiş yapıyor.

- "Türkler bizim kardeşimiz, başımızın üstünde yerleri var"

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyenlerden Muhammed Muhammed (29), gazetecilere, 10 yıl önce sığındığı Türkiye'den memleketi Halep'e dönmek için yola koyulduğunu söyledi.

Zor zamanlarında Türkiye'nin kendilerine kapısını açtığını belirten Muhammed, "Şu an Suriye'ye dönüyoruz, Beşşar Esed rejimi devrildiği için hepimiz ülkemize dönüyoruz. İnşallah hep beraber ülkemizi ayağa kaldıracağız. Bizleri misafir ettikleri için Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, unutmayacağız ve bunun karşılığını mutlaka vereceğiz. Türkler bizim kardeşimiz, başımızın üstünde yerleri var, çok iyilik yaptılar." diye konuştu.