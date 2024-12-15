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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:01
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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
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        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

        Suriyeliler, sınır kapısındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçiş yapıyor.

        Kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyan ekipler, ailelerinin işlemlerinin sürdüğü sırada çocuklarla yakından ilgileniyor.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki işlemler sırasında jandarma ekiplerinin bere ve şapkalarını Muhammed ve Hacer Cüneyd kardeşlere taktığı görüldü.

        Jandarma personelinden bazıları da çocuklarla uçurtma uçurdu.

        Türk Kızılay öncülüğündeki yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramlarda bulunuyor.

        Cilvegözü'nün yanı sıra Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından da ülkelerine dönen Suriyelilerden bazıları eşyalarını poşetlerle, bazıları ise el arabalarıyla taşıyor.

        Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

        - "Türkler bizim kardeşimiz, başımızın üstünde yerleri var"

        Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyenlerden Muhammed Muhammed (29), gazetecilere, 10 yıl önce sığındığı Türkiye'den memleketi Halep'e dönmek için yola koyulduğunu söyledi.

        Zor zamanlarında Türkiye'nin kendilerine kapısını açtığını belirten Muhammed, "Şu an Suriye'ye dönüyoruz, Beşşar Esed rejimi devrildiği için hepimiz ülkemize dönüyoruz. İnşallah hep beraber ülkemizi ayağa kaldıracağız. Bizleri misafir ettikleri için Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, unutmayacağız ve bunun karşılığını mutlaka vereceğiz. Türkler bizim kardeşimiz, başımızın üstünde yerleri var, çok iyilik yaptılar." diye konuştu.

        Mahmut El İbrahim ve Muhammed Afagani de gösterilen misafirperverlikten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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