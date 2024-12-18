Hatay Altınözü'ndeki kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Masatlı, örnek daireleri de gezdi.

Vali Mustafa Masatlı da birinci etabında 70, ikinci etabında 12 ve üçüncü etabında ise 19 konutun bulunduğu inşaat alanında inceleme yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 101 konutun yer alacağı bölgedeki çalışmalar 3 etap şeklinde sürüyor.

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