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        Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:28 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:37
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        Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ürgen Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.A'yı durdurdu.

        Ekipler, A.A'nın 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

        Hükümlünün üst aramasında 10 gram sentetik uyuşturucuyla bilgisayar faresi şeklinde uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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