Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ürgen Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.A'yı durdurdu.
Ekipler, A.A'nın 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
Hükümlünün üst aramasında 10 gram sentetik uyuşturucuyla bilgisayar faresi şeklinde uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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