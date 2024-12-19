Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki üç sınır kapısını kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Türkiye'den çok memnun ayrıldıklarını ifade eden Ramazan, "Burada çalışarak ekmek parası kazandım. Allah razı olsun Türkiye'den ve Türk milletine çok teşekkür ederim. Esed gitti, 12 yıldır babamı, annemi hiç görmedim şu an onları göreceğim için çok mutluyum. Türkiye'ye bekar olarak gelmiştim, şu an evli ve çocuklu olarak ülkeme geri dönüyorum. Komşularımla da güzel ayrıldık, mutlu bir şekilde ülkemize gidiyoruz." dedi.