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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:57
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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
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        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki üç sınır kapısını kullanıyor.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

        Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

        Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

        Kapıda güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine bomba arama köpekleri de eşlik ediyor.

        Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

        Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

        - "Mutlu bir şekilde ülkemize gidiyoruz"

        Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkesine gitmek için bekleyen Suriyelilerden Ferhat Ramazan, gazetecilere, 12 yılın ardından memleketi Hama'ya dönmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

        Türkiye'den çok memnun ayrıldıklarını ifade eden Ramazan, "Burada çalışarak ekmek parası kazandım. Allah razı olsun Türkiye'den ve Türk milletine çok teşekkür ederim. Esed gitti, 12 yıldır babamı, annemi hiç görmedim şu an onları göreceğim için çok mutluyum. Türkiye'ye bekar olarak gelmiştim, şu an evli ve çocuklu olarak ülkeme geri dönüyorum. Komşularımla da güzel ayrıldık, mutlu bir şekilde ülkemize gidiyoruz." dedi.

        Sefa Ebubekir de yaklaşık 8 yıl sonra ülkesine döndüğünü belirterek, "Memleketim Halep'e gidiyorum, annem ve kardeşim beni bekliyor, onları çok özledim. Esed gitti elhamdülillah şimdi Suriye'de hayat rahat." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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