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        Hatay Arsuz'da deprem konutlarının yapımı sürüyor

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 bin 90 konutun inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 22:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 22:42
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        Hatay Arsuz'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 bin 90 konutun inşası devam ediyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçede yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkatleri çekiyor.

        Toplam 3 bin 90 konutun yer aldığı şantiye alanında çalışmalar hızla devam ediyor.

        Vali Mustafa Masatlı da inşaat alanında inceleme yaptı.

        Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Masatlı, örnek daireleri de gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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