Dörtyol'da kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza kesildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uygulandı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 51 bin 440 lira ceza kesildi.
Ekipler, iş yeri sahibi M.İ. hakkında da adli işlem başlattı.
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