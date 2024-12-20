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        Dörtyol'da kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza kesildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:07
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        Dörtyol'da kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza kesildi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uygulandı.

        Valiliğin yazılı açıklamasına göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.

        Adreste kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 51 bin 440 lira ceza kesildi.

        Ekipler, iş yeri sahibi M.İ. hakkında da adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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