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        Hatay'da şehit kızına polisten doğum günü sürprizi

        Hatay'da polis ekipleri, şehit meslektaşları Emirhan Şimşek'in 7 yaşına giren kızına doğum günü kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:52
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        Hatay'da şehit kızına polisten doğum günü sürprizi
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        Hatay'da polis ekipleri, şehit meslektaşları Emirhan Şimşek'in 7 yaşına giren kızına doğum günü kutlaması yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te geçen yıl şüpheli kovalamacası sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şimşek'in kızı Ömür, Arsuz ilçesindeki kontrol noktasında babasına benzettiği polise sarıldı.

        Bunun üzerine küçük kızla sohbet eden ekipler, doğum gününü öğrendikleri Ömür'e sürpriz yapmaya karar verdi.

        Doğum günü pastası alan ekipler, ailenin Belen ilçesindeki evine gitti.

        Kapıda pastayla polis ekiplerini gören küçük kız, sürpriz karşısında sevinç yaşadı.

        Kendisi için hazırlanan pastayı üfleyen Ömür, polis ekipleriyle doğum gününü kutladı.

        Ziyaret sonunda küçük kıza çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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