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        Hatay'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:31
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        Hatay'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, ekipler kimliğini tespit ettiği zanlı N.S'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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