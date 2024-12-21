Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Hatay İl Kongresi'nde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hatay'ın gençleri, çocukları spor yapacak, vakitlerini tesislerde geçirecek. İşte bunun için 6,5 milyar liralık yatırımı hep beraber yapacağız, başlatacağız, Hatay spor şehri olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:26 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Hatay İl Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hatay'ın gençleri, çocukları spor yapacak, vakitlerini tesislerde geçirecek. İşte bunun için 6,5 milyar liralık yatırımı hep beraber yapacağız, başlatacağız, Hatay spor şehri olacak." dedi.

        Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün katılımıyla Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

        Kongrenin hayırlı olmasını temenni eden Bak, şöyle konuştu:

        "Hatay için çalışmaya devam edeceğiz. İl başkanımız Mustafa Erdoğan Bey'e, teşkilattaki arkadaşlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, bu davaya hizmet eden, kapı kapı dolaşan kadın kollarımıza, bayrakları asan gençlik kollarımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a, bu davaya gönül vermiş herkese selamlarımızı sunuyoruz. İşte AK Parti böyle bir parti, hep beraber Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Hep beraber burası için, Hatay için, ülkemiz için çalışacağız. Görüyorsunuz, 6 Şubat depreminde canlarımızı kaybettik. Herkes dedi ki 'Burası ayağa kalkmaz.' ama Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 'Biz bu konutları da bitireceğiz, Hatay'ı da inşa edeceğiz ve bölgeyi de inşa edeceğiz.' İşte sonuçları görüyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz."

        Bak, Bakanlıkların ve teşkilatın çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek hep beraber Hatay'ı ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

        - "Hatay spor şehri olacak"

        Hatay ayağa kalktığı zaman spor tesislerinin de hazır olacağının altını çizen Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Hep beraber her ilçemize, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, belediyemizle beraber, hiçbir ilçeye ayrım yapmadan hizmetleri götüreceğiz. Hatay'ın gençleri, çocukları spor yapacak, vakitlerini tesislerde geçirecek. İşte bunun için 6,5 milyar liralık yatırımı hep beraber yapacağız, başlatacağız, Hatay spor şehri olacak. İşte bunun için biz hazırız, öğrencilerimize yurt yapıyoruz, gençlik merkezleri yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak emrinizdeyiz."

        Bakan Bak, Hatay'ın Suriyelilere ev sahipliği yaptığını, gönüllerini açtığını belirterek, "Şimdi Suriye'deki gelişmeleri hep beraber görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ilk günden itibaren şunu söyledi, 'Biz mazlumların yanındayız, sonuna kadar da mazlumların yanında olacağız.' Yine dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dik durdu ve tüm kürsülerden şunu söyledi, 'Biz mazlumların yanındayız, Gazze'de de mazlumların yanındayız, Filistin'de de yanındayız, Suriye'de yanındayız.' İşte kimsesizlerin kimsesi, sessiz çığlıkların sesi Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak böyle bir şey." ifadesini kullandı.

        Bak, İl Başkanı Mustafa Erdoğan'a ekibiyle yolunun açık olmasını temennisinde bulundu.

        - "Terörsüz Suriye istiyoruz "

        Suriye'de bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

        "Terörsüz Suriye istiyoruz ve orada bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İşte yapılanlar ortada, şimdi Hatay, Suriye için çok kritik bir noktada, lojistik olarak, hizmet olarak ve devletimizin Suriye politikası açısından çok önemli. O nedenle biz, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile belediyelerimizle beraber bölgemize ve bu ülke için hizmete devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?

        Benzer Haberler

        Hatay'da sağlık müdürlüğüne ait konteyneri çalan şüpheli yakalandı
        Hatay'da sağlık müdürlüğüne ait konteyneri çalan şüpheli yakalandı
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Ülkesine dönen Suriyeli: Türkiye bize bayrak verdi, bunu unutmayacağız
        Ülkesine dönen Suriyeli: Türkiye bize bayrak verdi, bunu unutmayacağız
        Depremzede voleybol takımı, şampiyonluk için mücadele veriyor
        Depremzede voleybol takımı, şampiyonluk için mücadele veriyor
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Hatay'da yurt inşaatında incelemede bulundu
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Hatay'da yurt inşaatında incelemede bulundu
        Hatay'da 1168 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Hatay'da 1168 paket kaçak sigara ele geçirildi