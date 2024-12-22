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        Hatay'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 22:37 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:37
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        Hatay'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Ailesiyle ağustosta gittiği Kuzuculu Mahallesi’nde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki T. K, tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun naaşı, Payas ilçesindeki Asri Mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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