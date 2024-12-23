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        İskenderun Teknik Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel göreve başladı

        İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Duruel, devir teslim töreniyle görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 21:45 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:49
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        İskenderun Teknik Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel göreve başladı
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        İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Duruel, devir teslim töreniyle görevine başladı.

        İSTE Rektörlük binasında düzenlenen törenle, eski Rektör Prof. Dr. Tolga Depci, görevini Duruel'e devretti.

        Devir teslim töreninde konuşan Duruel, eski yönetime verdikleri emek için teşekkür etti.

        Duruel, hep birlikte üniversiteye ve şehre katkı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirtti.

        Prof. Dr. Tolga Depci ise yeni Rektör Duruel ve ekibine görevinde başarılar diledi.

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