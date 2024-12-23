İskenderun Teknik Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel göreve başladı

Prof. Dr. Tolga Depci ise yeni Rektör Duruel ve ekibine görevinde başarılar diledi.

Duruel, hep birlikte üniversiteye ve şehre katkı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Devir teslim töreninde konuşan Duruel, eski yönetime verdikleri emek için teşekkür etti.

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