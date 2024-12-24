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        Altınözü'nde sis etkili oldu

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:30
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        Altınözü'nde sis etkili oldu
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte sağanak sonrası başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle bazı kara yollarında görüş mesafesi düştü.

        Yollarda önlem alan jandarma trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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