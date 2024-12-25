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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:46
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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
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        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

        Jandarma trafik ekipleri de aileleriyle geçiş için sınır kapısında bekleyen çocuklarla yakından ilgilenip, onlara trafik kuralları bilgilerinin hikayeleştirilerek anlatıldığı kitap hediye ediyor.

        Cilvegözü Sınır Kapısı'na konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

        Ülkesine dönenlerden 9 yaşındaki Dibo El Hader çok sevdiği bisikletini sürerek sınırı geçti, 14 yaşındaki Muna Es Said de kedisi "Kiraz" ile memleketi Şam'a döndü.

        Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarına yardımcı oluyor.

        Suriyelilerden 19 yaşındaki Şehid Hac Salih, "İdlib'e gidiyoruz çok mutluyuz, çok şükür savaş bitti. Türkiye'de de çok mutlu olduk, herkese teşekkür ederiz. Dedemler bizi bekliyor, onlara kavuşacağız. Ülkeme gidip okumak istiyorum, Türkiye'de okumadım, okuyup hemşire olmak istiyorum." dedi.

        Muna Es Said de ailesi ve kedisi Kiraz ile memleketi Şam'a gittiğini söyledi.

        Yaklaşık 6 yıl sonra ülkesinde kendilerini bekleyen halası ve dedesine kavuşacağını anlatan Said, "Çok heyecanlıyım, savaş bitti artık ülkemize gidiyoruz." dedi.

        9 yaşındaki Maysa Alamori de "Şimdi Suriye'ye gideceğiz ama Türkiye'yi ve buradaki arkadaşlarımı çok özleyeceğim." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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