Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Jandarma trafik ekipleri de aileleriyle geçiş için sınır kapısında bekleyen çocuklarla yakından ilgilenip, onlara trafik kuralları bilgilerinin hikayeleştirilerek anlatıldığı kitap hediye ediyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarına yardımcı oluyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Ülkesine dönenlerden 9 yaşındaki Dibo El Hader çok sevdiği bisikletini sürerek sınırı geçti, 14 yaşındaki Muna Es Said de kedisi "Kiraz" ile memleketi Şam'a döndü.

Suriyelilerden 19 yaşındaki Şehid Hac Salih, "İdlib'e gidiyoruz çok mutluyuz, çok şükür savaş bitti. Türkiye'de de çok mutlu olduk, herkese teşekkür ederiz. Dedemler bizi bekliyor, onlara kavuşacağız. Ülkeme gidip okumak istiyorum, Türkiye'de okumadım, okuyup hemşire olmak istiyorum." dedi.

Muna Es Said de ailesi ve kedisi Kiraz ile memleketi Şam'a gittiğini söyledi.