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        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:59
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        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Samankaya Mahallesi'nde park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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