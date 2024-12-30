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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:03
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde ve şüphelilerin üst aramasında 430 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Ekipler, E.S, Ö.Y.A, M.I. ve M.A.S'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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