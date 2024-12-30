Hatay'da bir apartmanın asansöründe çıkan yangın hasara neden oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı binanın asansöründe çıkan yangın, hasara neden oldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı binanın asansöründe çıkan yangın, hasara neden oldu.
Cebike Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın asansöründe belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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