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        Hatay'da bir apartmanın asansöründe çıkan yangın hasara neden oldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı binanın asansöründe çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:02 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:07
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        Hatay'da bir apartmanın asansöründe çıkan yangın hasara neden oldu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı binanın asansöründe çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Cebike Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın asansöründe belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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