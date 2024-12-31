Hatay'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Belediyenin açıklamasına göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde enkaz altında kalması nedeniyle 16 ameliyat geçiren 10 yaşındaki Zümra Doğruer için doğum günü etkinliği organize etti.
Afette babası ve 2 kardeşini kaybeden Doğruer'in annesiyle yaşadığı Yayladağı ilçesindeki evine giden ekipler, çocukla pasta kesti.
Ekipler, doğum gününü kutladıkları çocuğa bisiklet hediye etti.
Doğruer, sağlığına kavuştuktan sonra bisiklet sürmeyi istediğini söyledi.
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