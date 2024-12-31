Hatay ve Adana'da polis ekiplerince uygulama yapıldı

Sürücülerin ve yolcuların yeni yılını kutlayan ekipler, kurallara uyulması için ikazlarda bulundu.

Kurallara uymayan sürücüleri tespit eden ekipler, ışık ihlali yapan 82 sürücüye 152 bin lira ceza uyguladı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafiğin yoğun olduğu yerlerde dron kullanarak denetim yaptı.

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