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        Hatay ve Adana'da polis ekiplerince uygulama yapıldı

        Hatay ve Adana'da polis ekiplerince yılbaşında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle uygulama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 23:13 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:22
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        Hatay ve Adana'da polis ekiplerince uygulama yapıldı
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        Hatay ve Adana'da polis ekiplerince yılbaşında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle uygulama yapıldı.

        Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafiğin yoğun olduğu yerlerde dron kullanarak denetim yaptı.

        Kurallara uymayan sürücüleri tespit eden ekipler, ışık ihlali yapan 82 sürücüye 152 bin lira ceza uyguladı.

        Sürücülerin ve yolcuların yeni yılını kutlayan ekipler, kurallara uyulması için ikazlarda bulundu.

        - Adana

        Adana'nın Kozan ilçesinde, yılbaşı dolayısıyla trafik uygulaması yapıldı.

        Trafiğin yoğun olduğu yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sürücülerin belgelerini inceledi.

        Alkol denetimi de yapan ekipler, kazaların önüne geçmek amacıyla sürücülere kurallara uymanın önemini anlattı.

        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, uygulamaları denetleyerek ekiplerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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