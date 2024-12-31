Hatay ve Adana'da polis ekiplerince uygulama yapıldı
Hatay ve Adana'da polis ekiplerince yılbaşında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle uygulama yapıldı.
Hatay ve Adana'da polis ekiplerince yılbaşında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle uygulama yapıldı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafiğin yoğun olduğu yerlerde dron kullanarak denetim yaptı.
Kurallara uymayan sürücüleri tespit eden ekipler, ışık ihlali yapan 82 sürücüye 152 bin lira ceza uyguladı.
Sürücülerin ve yolcuların yeni yılını kutlayan ekipler, kurallara uyulması için ikazlarda bulundu.
- Adana
Adana'nın Kozan ilçesinde, yılbaşı dolayısıyla trafik uygulaması yapıldı.
Trafiğin yoğun olduğu yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sürücülerin belgelerini inceledi.
Alkol denetimi de yapan ekipler, kazaların önüne geçmek amacıyla sürücülere kurallara uymanın önemini anlattı.
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, uygulamaları denetleyerek ekiplerden bilgi aldı.
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