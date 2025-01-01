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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Hatay'ın Defne ilçesinde konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:40 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:51
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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Hatay'ın Defne ilçesinde konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerle bir araya geldi.

        Kaya, Orhanlı Mahallesi'ndeki Şükrü Kanatlı ve İlknur Bingöl konteyner kentlerinde depremzedeleri ziyaret etti.

        İlk olarak Şükrü Kanatlı Konteyner Kenti'ne ziyaret gerçekleştiren Kaya, çocuklara hediye ve pamuk şeker dağıttı, depremzedelerle sohbet etti.

        Daha sonra İlknur Bingöl Konteyner Kenti'ne giden Kaya, yeni yılın geri sayımını afetzedelerle yaptı.

        Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaya, afetzedelerin yeni yıllarını kutladı.

        Kaya'ya, CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Armağan Akyüz, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, CHP Hatay milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ile Servet Mullaoğlu ve partililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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