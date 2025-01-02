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        Hatay'da "horoz dövüştüren" 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:52
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        Hatay'da "horoz dövüştüren" 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki sokakta "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatıldığını tespit etti.

        Adrese giden ekipler, 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza kesti.

        Ekipler, dövüştürülen 2 horozu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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