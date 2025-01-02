Hatay'da "horoz dövüştüren" 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki sokakta "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatıldığını tespit etti.
Adrese giden ekipler, 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza kesti.
Ekipler, dövüştürülen 2 horozu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü.
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