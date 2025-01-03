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        Hatay'da kumar oynayan 14 kişiye 129 bin 374 lira ceza kesildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 14 kişiye 129 bin 374 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 22:24 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:31
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        Hatay'da kumar oynayan 14 kişiye 129 bin 374 lira ceza kesildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 14 kişiye 129 bin 374 lira ceza kesildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması ile kumar oyunlarına, aranan şahısların suç ve suçluların yakalanması için Yenişehir Mahallesi'nde bir iş yerinde denetim yapıldı.

        Ekipler, yaptığı kontrollerde 994 bin lira değerinde 412 oyun pulu, 54 iskambil kağıdı ile birlikte masa etrafında bulunan 14 kişiyi yakaladı. Ekipler, şüphelilere kumar oynamaktan toplam 129 bin 374 lira ceza ve idari işlem uygularken, iş yeri sahibi Ş.E. ile iş yeri müdürü S.E. hakkında adli işlem yaptı.

        Ayrıca cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan R.A. gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İş yerindeki aramada ise tabanca, şarjör, 17 mermi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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