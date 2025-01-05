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        Hatay'da fotoğraf çekilirken gölete düşen çocuğu babası kurtardı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fotoğraf çekilirken gölete düşen çocuk, babası tarafından sudan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:41
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        Hatay'da fotoğraf çekilirken gölete düşen çocuğu babası kurtardı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fotoğraf çekilirken gölete düşen çocuk, babası tarafından sudan çıkarıldı.

        Alınan bilgiye göre dün gezmek için Yenişehir Göleti'ne giden baba, 2 çocuğunun fotoğrafını çekmek istedi.

        Çekim sırasında çocuklardan biri, korkuluğu aşıp gölete düştü.

        Gölete atlayan babanın sudan çıkardığı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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