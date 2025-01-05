Hatay'da fotoğraf çekilirken gölete düşen çocuğu babası kurtardı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fotoğraf çekilirken gölete düşen çocuk, babası tarafından sudan çıkarıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fotoğraf çekilirken gölete düşen çocuk, babası tarafından sudan çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre dün gezmek için Yenişehir Göleti'ne giden baba, 2 çocuğunun fotoğrafını çekmek istedi.
Çekim sırasında çocuklardan biri, korkuluğu aşıp gölete düştü.
Gölete atlayan babanın sudan çıkardığı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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