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        Dörtyol'da badminton turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:47 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:58
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        Dörtyol'da badminton turnuvası düzenlendi
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 60 öğrenci katıldı.

        Dereceye giren katılımcılara ödülleri 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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