Dörtyol'da badminton turnuvası düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 60 öğrenci katıldı.
Dereceye giren katılımcılara ödülleri 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.
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