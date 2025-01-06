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        Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kişiyi ısıran köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:54 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:01
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        Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kişiyi ısıran köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpek, 10 ve 52 yaşlarındaki 2 kişiyi ısırdı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gözetim altına alınan ve bir süre sonra ölen köpekte kuduz tespit edildi.

        Bunun üzerine mahalle "Kuduz Riskli Alan" ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı.

        Aşılanan ve sağlık durumları iyi olan 2 kişinin sağlık durumu ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilgili aile hekimince düzenli takip ediliyor.

        Öte yandan ekipler, mahallenin giriş ve çıkışına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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