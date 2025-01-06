Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kişiyi ısıran köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpek, 10 ve 52 yaşlarındaki 2 kişiyi ısırdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gözetim altına alınan ve bir süre sonra ölen köpekte kuduz tespit edildi.